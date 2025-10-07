صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹکا، ماوا کی خرید وفروخت میں ملوث 3 ملزم گرفتار

  • کراچی
گٹکا، ماوا کی خرید وفروخت میں ملوث 3 ملزم گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ رینجرز نے خفیہ اطلاع پرلانڈھی ساڑھے تین بابر مارکیٹ اور ابراہیم حیدری ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے گٹکا ،ماوا کی خرید وفروخت میں ملوث 3 ملزمان محمد حسین خان ولدمحمد شمیم، محمد شمیم خان ولد محمد جعفر خان اورمحمد عمرقریشی ولد عبدالو احدقریشی کو گرفتارکر لیا۔۔۔

گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 نائن ایم ایم پسٹل(بغیر لائسنس)، 2 میگزین بمعہ ایمویشن، 2 موٹر سائیکل (بغیر کاغذات)، 2200کلو گرام چھالیہ، 760کلو گرام تمباکو،70کلو گرام پان پتی مصالحہ، 13کلو گرام کتھا، 2 پلاسٹک مکسچر، ایک ڈیجیٹل ویٹ مشین،2 ڈی وی آرز،4 موبائل فونزاورنقدی برآمد کرلی۔برآمد شدہ چھالیہ کی مالیت لاکھوں روپے ہے ، گرفتار ملزمان لانڈھی ساڑھے تین بابر مارکیٹ اورابراہیم حیدری ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں گٹکا ،ماوا کے خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔

 

