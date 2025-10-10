صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوٹی سڑکیں میئر کی نیت پر نوحہ پڑھ رہیں ،ایم کیو ایم

  • کراچی
ٹوٹی سڑکیں میئر کی نیت پر نوحہ پڑھ رہیں ،ایم کیو ایم

حادثات شہریوں کا مقدر بن چکے ، لمحوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہورہا ہےمئیر بیچارگی کے بجائے پیسوں کا درست استعمال کریں،اراکین اسمبلی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکینِ سندھ اسمبلی نے کراچی میں سڑکوں کی ابتر صورتحال پر اظہارِ تشویش کرتے ہوئے مرکز بہادر آباد سے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ خستہ حال ٹوٹی سڑکیں شہر کی حالت اور قبضہ میئر کی نیت پر نوحہ پڑھ رہی ہیں، شہر قائد کھنڈرات کا نظارہ پیش کررہا ہے جس کے باعث لمحوں کا سفر گھنٹوں میں اور آئے روز کے حادثات شہریوں کا مقدر بن چکے ہیں۔ شہر کی حالتِ زار سے غافل قبضہ مئیر عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیوں نہیں کرتے ؟حق پرست اراکینِ سندھ اسمبلی نے کہا کہ چند مقامات پر استرکاری کرکے ایسے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جیسے مریخ پر پانی ڈھونڈ لیا ہو، ان عوامل نے عوام کی زندگی کو اجیرن اور سیاسی عمل میں شمولیت سے بیزار کردیا ہے ۔ ایم کیو ایم ارکانِ صوبائی اسمبلی نے مزید کہا کہ ایک سو چھ سڑکوں پر اختیار کا رونا ڈالنے والے قبضہ مئیر اپنی بیچارگی دکھانے کے بجائے عوام کے پیسوں کا درست مصرف ثابت کریں۔متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی نے سندھ حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں اور ڈی میرٹ پوائنٹس کے نئے نظام پر شدید ردعمل دیتے ہوئے اسے اہلِ کراچی کے ساتھ کھلی زیادتی اور حکومت کی نااہلی و کرپشن کا شاخسانہ قرار دیا ہے ۔انہوں نے کہ پیپلزپارٹی کی متعصب پالیسی، نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے پورا صوبہ بدترین شہری سہولیات کا شکار ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے : ریونیو جنریشن بارے اقدامات کی ہدایت

پنجاب کی تاریخ کا بڑا کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں : مریم اورنگزیب

انفورسمنٹ کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اختیارات کی منظوری

اپنا گھر سکیم ، 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل

میٹرو اورنج ٹرین کا بنیادی ڈھانچہ مزید خراب ہونے لگا

خواجہ سلمان رفیق کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ