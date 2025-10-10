شاہ لطیف ٹاؤن میں سوئی سدرن کا آپریشن، مکینوں کا عملے پر حملہ
پتھراؤ سے اہلکار زخمی،پولیس کی فائرنگ، 5 سے زائد افراد گرفتار،تھانے منتقل سیکٹر 30 سی، 30 ڈی اور 31 سی میں غیر قانونی گیس لائنیں کاٹ دی گئیں
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے غیر قانونی گیس کنکشن ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے ۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی ٹیم نے شاہ لطیف ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز 30 سی، 30 ڈی اور 31 سی میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران علاقے کے مکینوں نے آپریشن ٹیم پر حملہ کر دیا اور پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی اور پانچ سے زائد افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے افسر عبدالوہاب بُلو کی قیادت میں گیس کمپنی کی ٹیم سوئی سدرن گیس تھانے اور شاہ لطیف پولیس نے غیر قانونی کنکشن ختم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ اس موقع پرعبدالوہاب بُلو نے میڈیا کو بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل سوئی سدرن گیس کی ہدایت پر کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کنکشن ختم کرنے کی مہم جاری ہے ۔ چند روز قبل شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی کارروائی کے دوران غیر قانونی کنکشن کاٹے گئے تھے ، مگر گیس چوروں نے دوبارہ لائنیں لگا لی تھیں۔ اطلاع ملنے پر دوبارہ آپریشن کیا گیا جس کے دوران سیکٹر 30 سی، 30 ڈی اور 31 سی میں غیر قانونی گیس لائنیں کاٹ دی گئیں۔ عبدالوہاب بُلو کے مطابق گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور غیر قانونی کنکشن کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری رہے گا۔