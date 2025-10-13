صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصورہ مسرت مرزا کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے تقریب

  • کراچی
کراچی(اے پی پی)آرٹس کونسل فائن آرٹ کمیٹی کے زیر اہتمام معروف مصورہ مسرت مرزا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد جوش ملیح آبادی لائبریری میں کیاگیا۔

 صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور مسرت مرزا کو ان کی اعلی خدمات کے اعتراف میں شیلڈ پیش کی۔تقریب میں فائن آرٹ کمیٹی کے چیئرمین فرخ تنویر شہاب سمیت فن مصوری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ نظامت کے فرائض نصرت خواجہ نے انجام دیے ۔ جوائنٹ سیکرٹری آرٹس کونسل و معروف ادیبہ نور الہدیٰ شاہ نے کہاکہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آرٹس کونسل میں مصور اور فن و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے ۔تقریب میں معروف ادیبہ نور الہدی شاہ، مہر افروز، نورجہاں بلگرامی نے بھی اظہارِ خیال کیا۔

