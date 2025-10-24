صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڑی پور ٹرک اڈے کے قریب بس الٹ گئی، متعدد زخمی

  • کراچی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں ماڑی پور نیو ٹرک اڈا کے قریب بس الٹ گئی۔ریسکیو حکام کے مطابق بس الٹنے کے واقعے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں ۔ اس موقع پر حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔

