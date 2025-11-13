صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:بار ایسوسی ایشن کا آئینی ترمیم کیخلاف احتجاج کا اعلان

  • کراچی
سکھر:بار ایسوسی ایشن کا آئینی ترمیم کیخلاف احتجاج کا اعلان

27ویں ترمیم وکلا ،عوام کی آزادی کے لئے خطرہ، اسے ہر صورت ختم کرنا ہوگاضرورت پڑنے پر اسلام آباد میں بھی احتجاجی تحریک چلائیں گے ،قربان ملانو ودیگر

سکھر (بیورو رپورٹ) ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سکھر کے صدر قربان ملانو اور دیگر وکلا رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے 27 ویں ترمیم کو سختی سے مسترد اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا کیا ہے ۔ قربان ملانو نے کہا کہ 27 ویں ترمیم وکلا برادری اور عوام کی آزادی کے لیے خطرہ ہے اور اسے ہر صورت ختم کرنا ہوگا، یہ معاملہ محض قانونی یا سیاسی اختلاف نہیں بلکہ آئین اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے تعلق رکھتا ہے ، ہم چاہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دیے گئے آئین کے تحت ہی ریاست چلے ۔ پریس کانفرنس میں وکلا برادری کو ہدایت دی گئی کہ وہ اس ترمیم کے خلاف متحد ہو، ضرورت پڑنے پر اسلام آباد میں بھی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک 27 ویں ترمیم واپس نہیں لی جاتی۔ وکلا نے آئندہ کسی ایسی ترمیم کی حمایت کا عندیہ دیا جو براہ راست عوامی مفاد میں ہو۔ انہوں نے کہا اگر کوئی ترمیم عوام کو فائدہ پہنچائے گی تو ہم اس کی حمایت کریں گے ۔ پریس کانفرنس میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی ۔ وکلا نے ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ قربان ملانو نے مزید کہا کہ وکلا کے دباؤ کی وجہ سے سابقہ این ایف سی ایوارڈ کو متاثر ہونا پڑا، اس غلط فہمی اور ناانصافی کے ازالے کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا 27 ویں ترمیم میں کہیں بھی حقیقی آزادی یا شفافیت نہیں، اس لیے اسے ختم کرنا ناگزیر ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا وادی سون کے گاؤں کفری کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے ہفتہ وارکارکردگی رپورٹ جاری کر دی

پنجاب ہائی وے پٹرول کے 22کانسٹیبلوں کو ترقیاں مل گئیں

4جواری گرفتار،رقم برآمد مقدمہ درج کر لیا گیا

تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، شراب فروش گرفتار، 30 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن