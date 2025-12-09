صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یئرمین نیو کراچی ٹاؤن کا مختلف علاقوں کادورہ

  • کراچی
یئرمین نیو کراچی ٹاؤن کا مختلف علاقوں کادورہ

چکراچی(آئی این پی)چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے عوامی سلامتی کے حوالے سے نہایت اہم اور فوری نوعیت کا اقدام اٹھاتے ہوئے ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔

 انہوں نے ٹاؤن انتظامیہ کے افسران اور اسٹاف کے ہمراہ کھلے مین ہولز پر کور لگانے کا کام موقع پر ہی شروع کرایا۔ محمد یوسف کا کہنا تھا کہ انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے اور ٹاؤن انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو روزمرہ کے خطرات سے محفوظ رکھا جائے ۔دورے کے دوران چیئرمین محمد یوسف نے گلشنِ اقبال میں پیش آئے اُس دلخراش حادثے کا خاص طور پر ذکر کیا، جس میں کمسن بچہ محمد ابراہیم کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوگیا تھا۔ انہوں نے گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،معصوم ابراہیم کا سانحہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نفرت کے بجائے مثبت سوچ و برداشت ترقی کا راستہ : خرم دستگیر

مینارٹی کارڈ 75 ہزار خاندانوں تک بڑھایا جا ئیگا : رمیش اروڑا

قلعہ دیدار سنگھ:بچوں کی دینی، اخلاقی، سماجی تربیت کیلئے کیمپ

حلقہ کی محرومیاں دور کرنا اولین ترجیح ہو گی:بلال فاروق تارڑ

حافظ آباد :ڈپٹی کمشنر کا فیملی پارک کا دورہ خواتین کیلئے جاگنگ ٹریک کا جائزہ

سیالکوٹ : سردی میں اضافہ کیساتھ ہی گیس کی لوڈشیڈنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس