متاثرہ فیملی ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد کی مقروض
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)گلشنِ اقبال میں فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کے واقعے کے حوالے سے پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ متاثرہ فیملی نے ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد کا قرض لیا ہوا ہے ۔
پولیس کے مطابق مذکورہ فیملی کے 75 لاکھ روپے کے قرض سے متعلق شکایت بھی موصول ہو چکی ہے ، گھر اور ایک گاڑی بھی کرائے پر لی ہوئی ہے ، گھر میں موجود دوسری گاڑی بینک لیز پر ہے ، بیٹا پراپرٹی کا کام کرتا ہے ۔پولیس نے بتایا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق بیٹے نے جوس میں نیند کی گولیاں لیں جبکہ والد کے پاس سے ایک خط ملا ہے جس کی مزید جانچ کر رہے ہیں۔