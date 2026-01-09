تالاب سے خاتون کی لاش برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)اورنگی ٹاؤن حوا گوٹھ میں تالاب سے خاتون کی ڈوبی ہوئی لاش ملی ہے ۔تفصیلات کے مطابق اقبال مارکیٹ تھانے کے۔۔
علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے 11 حوا گوٹھ سلطان زیب کا ڈیرے کے قریب تلاب سے خاتون کی ڈوبی ہوئی لاش ملی ہے۔خاتون کی عمر 65 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ ایس ایچ او اقبال مارکیٹ شہباز یوسف نے بتایا کہ متوفیہ خاتون کے ساتھ سے کچرے کی تھیلی ملی ہے جس میں پلاسٹک کی بوتلیں اور دیگر کچرا موجود تھا اور خاتون کچرا چن کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔شبہ ہے خاتون تالاب سے پانی بھرنے گئی اور وہیں گرگئی اور ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔