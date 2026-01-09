صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تالاب سے خاتون کی لاش برآمد

  • کراچی
تالاب سے خاتون کی لاش برآمد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اورنگی ٹاؤن حوا گوٹھ میں تالاب سے خاتون کی ڈوبی ہوئی لاش ملی ہے ۔تفصیلات کے مطابق اقبال مارکیٹ تھانے کے۔۔

 علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے 11 حوا گوٹھ سلطان زیب کا ڈیرے کے قریب تلاب سے خاتون کی ڈوبی ہوئی لاش ملی ہے۔خاتون کی عمر 65 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ ایس ایچ او اقبال مارکیٹ شہباز یوسف نے بتایا کہ متوفیہ خاتون کے ساتھ سے کچرے کی تھیلی ملی ہے جس میں پلاسٹک کی بوتلیں اور دیگر کچرا موجود تھا اور خاتون کچرا چن کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔شبہ ہے خاتون تالاب سے پانی بھرنے گئی اور وہیں گرگئی اور ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔

 

