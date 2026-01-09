صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورنگی میں صبح سویرے ڈکیتوں نے متعدد شہریوں کو لوٹ لیا

  • کراچی
کورنگی میں صبح سویرے ڈکیتوں نے متعدد شہریوں کو لوٹ لیا

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے علاقے کورنگی کراسنگ میں صبح سویرے ڈکیتوں نے متعدد شہریوں کو لوٹ لیاجس کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے ۔کورنگی کراسنگ میں صبح سویرے بے خوف ڈکیتوں نے متعدد شہریوں کو لوٹ لیا۔۔۔

 واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ڈکیت ایک موٹر سائیکل پر آتے ہیں۔فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ڈکیت سب سے پہلے بس اسٹاپ پر کھڑے نوجوان سے موبائل فون اور نقدی چھینتے ہیں، اس کے بعد بس اسٹاپ پر کھڑے تین نوجوانوں موبائل فونز اور نقدی سے محروم کر دیا جاتا ہے ۔تیسرا شکار روڈ پر جانے والے موٹر سائیکل سوار کو بنایا جاتا ہے ،چلتی موٹر سائیکل پر شہری کو بیگ مار کر رک لیتے ہیں اور واردات انجام دیتے ہیں جب کہ ڈاکوؤں نے روڈ پر ناکہ لگا کر چنگچی رکشہ میں سوار شہریوں کو بھی نقدی، موبائل فونز اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ