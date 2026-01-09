صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

  • کراچی
میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کورنگی کازوے برج، بلوچ کالونی ایکسپریس وے جلد کھول دیے جائیں گےوزیراعلیٰ کے پی کو پروٹوکول دینگے ،شہر کو یرغمال نہیں بننے دینگے،مرتضیٰ وہاب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کے ایم سی کے مختلف محکموں میں نئی ہیوی وہیکلز کو بیڑے شامل کر دیا ہے ،اس اقدام کا مقصد بلدیاتی امور کی انجام دہی میں نقل و حرکت اور کارکردگی کو بہتر بنانا اور کے ایم سی کے اپنے وسائل کے خودمختار استعمال کو فروغ دینا ہے ۔ گاڑیوں کی تقسیم کی منعقدہ تقریب میں میئر نے کہا کہ کے ایم سی کونسل سے اجازت لے کر غیر استعمال شدہ اور اسکریپ سامان کی نیلامی کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں 227 ملین روپے حاصل ہوئے ، انہی رقوم سے پانچ نئی ہیوی گاڑیاں خریدی گئیں۔ میئر نے کہا کہ جہانگیر روڈ اور ناتھا خان پل کی متبادل سڑک پر کام جاری ہے ،بھینس کالونی فلائی اوور پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے ۔انہوں نے اعلان کیا کہ شاہراہ بھٹو سے ائرپورٹ کے راستے پر نیا فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا جبکہ ہدف یہ ہے کہ100دن میں جاری ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں۔میئر نے کہا کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے اور بلدیہ عظمیٰ شہر پر 46 ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے ۔کورنگی کازوے برج جلد شہریوں کیلئے کھول دیا جائے گا، بلوچ کالونی ایکسپریس وے ، مرغی خانہ فلائی اوور اور دیگر منصوبے بھی جلد شہریوں کیلئے تحفے کے طور پر پیش کیے جائیں گے ۔ایک سوال کے جواب میں میئر نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی آ رہے ہیں، انہیں مکمل سیکورٹی اور پروٹوکول فراہم کیا جائے گا تاہم شہر کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

امام صاحبان میں پے آرڈرز کی تقسیم کیلئے فوکل پرسن مقرر

آبیانہ کی ریکوری مئوثر بنانے سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی اقدامات کرنے کا حکم

2سے 5فروری تک پولیو مہم، ٹیموں کی تر بیت کا جائزہ اجلاس

کشمیر اور سٹی پارک میں جھولوں کی دیکھ بھال کی جائے ،ڈی سی

چناب بازار کے نومنتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

پیرا افسران کی بھرتی کیلئے فزیکل ٹیسٹ مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ