صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پریا کماری کی عدم بازیابی حکومتی ناکامی کاواضح ثبوت ، جے یوآئی

  • کراچی
پریا کماری کی عدم بازیابی حکومتی ناکامی کاواضح ثبوت ، جے یوآئی

بازیاب نہ کرانا حکومتی رٹ پرسوال، امن کے دعوے محض کاغذی، صالح انڈھڑ پریا فوری بازیاب، مجرم گرفتار کرکے قرار واقعی سزا دی جائے ، روہڑی میں خطاب

روہڑی (نمائندہ دنیا)جمعیت علماء اسلام سکھر کے زیرِ اہتمام امن بحال کرو تحریک کے سلسلے میں روہڑی کے نواحی علاقے سنگرار میں احتجاجی ریلی نکالی جو بعد ازاں جلسے کی صورت اختیار کر گئی، جمعیت علماء اسلام سندھ کے قائم مقام سیکریٹری جنرل و ضلع سکھر کے امیر مولانا محمد صالح انڈھڑ نے امن کی بگڑتی صورتحال پر دو ٹوک مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچی پریا کماری کو کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بازیاب نہ کرانا حکومتِ وقت، پولیس اور متعلقہ اداروں کی سنگین نااہلی اور ناقابلِ قبول غفلت کا ثبوت ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایک مہذب اور ذمہ دار ریاست میں بچوں کا یوں لاپتہ ہو جانا اور مجرموں کا بے نقاب نہ ہونا حکومتی رِٹ پر سوالیہ نشان ہے ، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔

انہوں نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے دعوے محض کاغذی ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ عوام بالخصوص خواتین اور بچے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اگر ریاست شہریوں کی جان و مال اور معصوم بچوں کے تحفظ میں ناکام ہو جائے تو یہ حکمرانی کے نظام کی کھلی ناکامی تصور کی جاتی ہے ۔مولانا محمد صالح انڈھڑ نے مطالبہ کیا کہ معصوم پریا کماری کی فوری بازیابی یقینی بنائی جائے ، مجرموں کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور امن و امان کی بحالی کیلئے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کیے جائیں، بصورتِ دیگر عوامی احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پی ایچ اے کی غفلت سے لاکھوں کے منصوبے تباہ، نیلامی بھی منصوبوں کو نہ چلا سکی

ضلع جھنگ میں 14 ارب کے سیوریج منصوبے جاری، کمشنر

بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم

کوئی بھی شکایت زیر التوا نہیں رہنی چاہیے، ڈی جی

پرنسپل لیاقت ہرل شاندار تعلیمی خدمات پر گمنام ہیرو قرار

وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل