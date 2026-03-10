آوارہ کتوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ
عوام کو سگ گزیدگی سے محفوظ رکھنے کے لئے موثر اقدامات کئے جائیں ایف پی سی سی آئی کے تحت کانفرنس میں ماہرین صحت،سماجی رہنماؤں کاخطاب
کراچی (اے پی پی) فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) نے انڈس اسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے تعاون سے پیر کو ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ریبیز کی بڑھتی ہوئی بیماری اور کمیونٹیز میں آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافے سے پیدا ہونے والے عوامی صحت کے مسئلے پر غور و خوض کیا گیا۔ کانفرنس کا مقصد تعمیری مکالمے کو فروغ دینا اور اس اہم مسئلے کے حل کے لیے عملی، پائیدار اور طویل المدتی اقدامات تیار کرنا تھا۔ کانفرنس میں یونیسیف اور انڈس اسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے صحت کے ماہرین اور عالمی پالیسی سازوں، حکومت سندھ اور متعلقہ بلدیاتی اداروں بشمول کراچی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور اس مسئلے پر روشنی ڈالی۔
جانوروں کے ماہرین، رضاکار تنظیموں کے نمائندوں، معروف مذہبی علما اور سماجی رہنماؤں نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ ماہرین نے تفصیل کے ساتھ کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات اور ریبیز کے کیسز میں اضافے کا جائزہ لیا۔انہوں نے کہا کہ متعلقہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو کتوں کے کاٹنے کے واقعات سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ماہرین اور نمائندوں نے ون ہیلتھ اپروچ کے تحت بڑے پیمانے پر ویکسی نیشن کی حکمت عملی اور حکومت سندھ کے پہلے سے منظور شدہ اینٹی ریبیز پروگرام پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آئندہ ایسے واقعات اور کتوں کے کاٹنے کے کیسز سے بچنے کے لیے آوارہ کتوں کے مسئلے پر فوری کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔