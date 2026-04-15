حیدر آباد:فوڈ اتھارٹی کے چھاپے میں زائد المیعاد مشروبات برآمد

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سندھ فوڈ اتھارٹی نے سائٹ ایریا ڈاؤلینس فیکٹری کے قریب واقع دکان پر چھاپہ مارا۔

کارروائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں زائد المیعاد مشروبات کی بوتلیں برآمد کر لی گئیں۔ چھاپے کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ بڑی تعداد میں بوتلیں ایک جگہ جمع کر کے ان کی ایکسپائری تاریخ تبدیل کرنے کا غیر قانونی عمل جاری تھا، جسے فوڈ اتھارٹی نے روک دیا۔ برآمد مشروبات کو موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا اور انہیں ضائع کرنے کا عمل جاری ہے تاکہ یہ اشیا دوبارہ مارکیٹ میں نہ پہنچ سکیں۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

جی ٹی روڈ کی تزئین و آرائش کی جائے ، وفاقی وزیر مواصلات

ویکسین آگاہی مہم ،مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر وزیر صحت کا اظہار ناراضی

عوام سے براہِ راست رابطہ حکومتی پالیسی کا اہم جزو ہے ، فیصل راٹھور

ہر سال سرکاری سطح پر 14اپریل کوپوٹھوہار کلچر ڈے منایا جائیگا پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات

پولیو مہم ،کوئی بچہ قطروں سے محروم نہ رہے ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی

انسداد پولیو مہم ، مجموعی ہدف کا 63 فیصد حاصل

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر