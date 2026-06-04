صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر ترقی نسواں سے سمیرا اشفاق کی ملاقات

  • کراچی
وزیر ترقی نسواں سے سمیرا اشفاق کی ملاقات

کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر برائے ترقیِ نسواں سندھ شاہینہ شیر علی سے پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل کی مشیر سماجی بہبود سمیرا اشفاق نے ملاقات کی اور خواتین کے حقوق، صنفی مساوات، خواتین کو بااختیار بنانے ، سماجی ترقی اور باہمی تعاون کے فروغ سے متعلق مختلف امور پر تبادلۂ خیال کیا۔

 سمیرا اشفاق نے صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کو پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل کے منصوبوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے خواتین کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل کی خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ حکومت سندھ خواتین کو بااختیار بنانے اور معاشرے میں مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ صوبائی وزیر  نے کہا کہ خواتین کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے دونوں اداروں کے مابین مشترکہ منصوبوں، آگاہی پروگرامز اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ منصوبہ مقررہ ٹائم میں مکمل کیا جائے : کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاگوجرنوالہ میں صفائی ،سہولیات فراہمی کاجائزہ

محرم صبر، قربانی،حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا : انتخاب نوری

حلال رزق کمانیوالے کا چہرہ قیامت کوچمکتا ہو گا:پیر اجمل رضا

ماہانہ اجرت 40 ہزا ر پر عملدرآمد کروایا جائے : سہیل بٹ

آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ایئرپورٹ اعزاز:حسن بھٹی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن