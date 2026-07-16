صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قانونی تحفظ دینے کا حکم

  • کراچی
پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قانونی تحفظ دینے کا حکم

کراچی (این این آئی)سندھ ہائیکورٹ نے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے خلاف درج اغوا کا مقدمہ ختم کرنے اور انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔

 درخواست گزاروں کے وکیل لیاقت علی خان گبول نے مؤقف اختیار کیا کہ تسبیحیہ عامر اور محمد سلمان نے 2 اپریل 2026 کو کورٹ میرج کی تھی، جس کے بعد لڑکی کے والد نے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ خاتون نے مجسٹریٹ کے روبرو دفعہ 164 اور تفتیشی افسر کے سامنے دفعہ 161 کے تحت بیان ریکارڈ کرایا، جس میں واضح کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اغوا کا الزام بے بنیاد ہے ۔ تفتیشی افسر بھی مقدمہ ختم کرنے کی سی کلاس رپورٹ جمع کرا چکا ہے ۔ عدالت نے جوڑے کے خلاف مقدمہ ختم کرنے اور انہیں مکمل قانونی تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بھاٹی گیٹ :زیر زمین واٹر ٹینک تعمیر کرنے کافیصلہ

پیکٹا میں ضم ہونے والے سینکڑوں ملازمین مسائل کاشکار

ریلوے سٹیشن کے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے ، سکینرز خراب

مون سون :راوی کنارے قائم ڈرینج سٹیشنز مکمل طور پرفعال

سوشل سکیورٹی ہسپتال مانگا میں نرسنگ سکو ل شروع کرنیکافیصلہ

قیدیوں پر تشدد کی شکایت پر فوری انکوائری اور سخت کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن