صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باندھی:غیر قانونی طور پر چھپائی گئی گندم کے متعدد گودام سیل

  • کراچی
باندھی:غیر قانونی طور پر چھپائی گئی گندم کے متعدد گودام سیل

اسسٹنٹ کمشنر دوڑ، محکمہ خوراک سندھ کے حکام کی مشترکہ ٹیم کی بڑی کارروائی کارروائی جاری رہے گی،شہری اور دیہاتی ایسے مقامات کی نشاندہی کریں، ذاکر کاکڑ

باندھی (نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر دوڑ ذاکر کاکڑ اور محکمہ خوراک کی مشترکہ ٹیم نے گندم کی غیرقانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے سجاد مری سمیت دیگر تاجروں کے گودام سیل کر دیے ۔ کارروائی کے دوران اسسٹنٹ کمشنر ذاکر کاکڑ نے واضح کیا کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جن دیہات یا علاقوں میں تاجروں نے بڑی مقدار میں گندم چھپائی ہوئی ہے یا ذخیرہ کر رکھی ہے ، وہاں کے شہری اور دیہاتی فوری طور پر ایسے گوداموں کی نشاندہی کریں تاکہ انتظامیہ بلا تاخیر قانون کے مطابق سخت کارروائی کر سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلاامتیاز آپریشن جاری رہے گا اور عوام کو مصنوعی مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ضلع بھر کے542درخواست گزاروں میں سرکاری اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس تقسیم

بیرونِ ملک فرار اشتہاریوں کی جائیدادوں کی نیلامی کا فیصلہ

حساس مقامات پر عملہ ہر وقت دستیاب رکھا جائے ،کمشنر

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کاتحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کوٹ مومن کا دورہ

مقدمات کی تفتیش کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے ، ڈی پی او

بجلی کے بے ہنگم اورلٹکے ہوئے تارکسی وقت بھی حادثہ کا سبب بن سکتے ہیں ، اہل علاقہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن