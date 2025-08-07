صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک کے بعد انٹر ٹیک نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ

  • لاہور
میٹرک کے بعد انٹر ٹیک نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ

لاہور(خبرنگار)میٹرک ٹیک کی کامیابی کے بعد پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک اتھارٹی اور پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل نے انٹر ٹیک کا نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

 اس مقصد کے لیے نصاب کی تیاری پر باضابطہ کام شروع کر دیا گیا ہے ،آئندہ تعلیمی سال کے لیے انٹر ٹیک پارٹ ون کا نصاب تیار کیا جائے گا،تعلیمی سال 2027 کے لیے پارٹ ٹو کا سلیبس تیار کیا جائے گا۔اس وقت میٹرک ٹیک میں طلبا کو ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی ، فیشن ڈیزائننگ، ہیلتھ سائنسز شعبوں کی تعلیم دی جا رہی ہے ۔نصاب مکمل ہونے کے بعد ہائر سیکنڈری سکولوں میں انٹر ٹیک کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔

