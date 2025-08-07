صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں مفت تعلیم دینے کا فیصلہ

  • لاہور
لاہور (آئی این پی) محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے غریب، مستحق اور سپیشل بچوں کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے پرائیویٹ سکولوں میں مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کرلیا۔

 اس مقصد کے لیے پرائیویٹ سکول آرڈیننس 2014 کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے۔ محکمہ کی جانب سے ایجوکیشن آفیسرز کو ہدایت جاری کر دی گئی،وزارت تعلیم نے پرائیویٹ سکولوں سے فری بچوں کی لسٹیں بنوانے کا فیصلہ کیا ہے، پرائیویٹ سکولوں سے داخلہ کی تفصیل طلب کی جائے گی۔ سروے کا کام گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد 31اگست تک مکمل کئے جانے کا امکان ہے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق آرڈیننس کے تحت پرائیویٹ سکولوں کو 10فیصد بچے مفت پڑھانے کیلئے پابند کیا جائے گا۔ وزیرتعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کو آرڈی نینس پر عمل کرنے کا پاپند بنایا جائے گا۔

