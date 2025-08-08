صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام نفرت نہیں ، محبت سکھاتا:حسین محی الدین

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے آسٹریلیا کینبرا میں اسلام، مذہبی ہم آہنگی اور سماجی یکجہتی کے موضوع پر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین المذاہب تعلقات کا مطلب مکالمہ بازی ہرگز نہیں ہے۔

