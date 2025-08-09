صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

  • لاہور
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

لاہور(آن لائن)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص اور ملاوٹی دودھ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 4 ہزار لیٹر پانی ملا دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا۔۔

 ترجمان کے مطابق ٹھلیاں، موٹروے اور چکری انٹرچینج پر ناکے لگا کر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔کارروائی کے دوران 20 گاڑیوں میں موجود 97 ہزار لیٹر دودھ کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 10 گاڑیوں پر ناقص دودھ کی ترسیل پر مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ترجمان نے بتایا کہ دودھ بردار گاڑیوں کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو خالص اور معیاری دودھ فراہم کیا جا سکے ۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ دودھ یا دیگر خوراکی اشیا سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر 1223 پر فوری اطلاع دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن