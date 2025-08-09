کے پی کرپشن کا گڑھ ، اب معدنیات میں نیا سکینڈل،عظمٰی بخاری
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں ہر روز کرپشن کا ایک نیا سکینڈل منظر عام پر آ رہا ہے ۔۔
پہلے ڈیویلپمنٹ کے شعبے میں 40 ارب روپے کا سکینڈل سامنے آیا، جس کے بعد محکمہ تعلیم میں 16 ارب روپے کی کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا،اب محکمہ معدنیات میں کرپشن کا ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے ، جس میں خیبرپختونخوا کے پانچ اضلاع میں سونا نکالنے کے ٹھیکے اونے پونے داموں من پسند افراد کو دئیے گئے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز نے ترقیاتی منصوبوں کی سنچری مکمل کر دی ہے ، لیکن ایک بھی کرپشن کا الزام تک نہیں لگایا جا سکا۔ پنجاب حکومت کے منصوبے عالمی معیار کے مطابق مکمل ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کی ڈکشنری میں کرپشن، سفارش اور نااہلی کی کوئی گنجائش نہیں۔وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ جعلی صادق و امینوں کی کرپشن اربوں روپے سے شروع ہوتی ہے ۔ ان کے پیچھے صرف ذاتی مفادات اور لوٹ مار کی ایک تاریخ ہے ۔ گھڑی چور کے چیلے پختونخوا کے خزانے کو خاندانی وراثت سمجھ کر لوٹ مار کررہے ہیں، ایک سال اور چھ مہینے میں ایک بھی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا، بلکہ کرپشن کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔