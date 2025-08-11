صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
سہولت اتھارٹی کا گو بازاروں میں سہولتوں کا آغاز

لاہور(این این آئی)سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈٹیز مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ لاہور میں سہولت بازار اتھارٹی کی جانب سے گو بازاروں پر 15 سہولتوں کا آغاز کر دیا ہے۔

فیصل ٹاؤن، مون مارکیٹ، گلشن راوی 1 اور 2، مدار ملت، رائے ونڈ، مانگا، شاہدرہ اور شادمان سمیت 7 مقامات پر ترقیاتی کام پہلے ہی شروع کیے جا چکے ہیں جنہیں سہولت بازار اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے اس کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے مختلف سائٹس کا دورہ کیا۔ قائمقام ڈی جی سہولت بازار اتھارٹی نوید احمد، جنرل منیجر روشن ضمیر، ڈپٹی ڈائریکٹر پراجیکٹس اور کنسلٹنٹ ملک مقصود احمد نے بریفنگ دی۔ انہوں نے گلشن راوی، شادمان، مادر ملت روڈ ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن کوٹھا پنڈ، مانگا منڈی ملتان روڈ اور رائیونڈ کے قریب سبزی منڈی کے مقامات کا دورہ کیا۔ انہوں نے پائپ، فاؤنڈیشن،کنکریٹ وغیرہ کے معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے یو ای ٹی کی قائم کردہ لیبز سے ٹیسٹنگ میٹریل جیسے کنکریٹ سلنڈر وغیرہ کے ذریعے معیار کی جانچ کرنے کا بھی کہا۔

