صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک لبیک وصراط مستقیم کے زیر اہتمام افکار رضا سیمینار

  • لاہور
تحریک لبیک وصراط مستقیم کے زیر اہتمام افکار رضا سیمینار

لاہور(سٹاف رپورٹر)تحریک لبیک یارسول اللہ اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام جامعہ قادریہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بریلویؒ کے عرس پر ’’49ویں افکار رضا سیمینار‘‘ کا انعقاد۔

صدارت مفتی احسان الحق قادری نے کی۔تحریک لبیک سربراہ وتحریک صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے خطاب میں کہا امام احمد رضا خاں بریلوی ؒکی تحقیقات نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کردیا ۔آپؒ نے دینی مسائل پر جتنا مفصل ،جامع اور مستند لکھاوہ آپؒ ہی کا خاصہ ہے ۔انکی تعلیمات عوام کیلئے ہی نہیں بلکہ مفتیانِ کرام محققین اور قائدین کیلئے بھی مشعل راہ ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس