صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاطمہ فرٹیلائزر کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کیلئے معاہدہ

  • لاہور
فاطمہ فرٹیلائزر کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کیلئے معاہدہ

لاہور(سٹاف رپورٹر)فاطمہ فرٹیلائزر نے سیڈ وینچرز کیساتھ معاہدہ پر دستخط کئے ہیں جسکا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانے کیساتھ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔

فاطمہ فرٹیلائزر پاکستان کی پہلی کمپنی ہے جس نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ایس ڈی جی امپیکٹ فریم ورک کو اپنایا اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ تھیں، ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز فاطمہ فرٹیلائزر رابیل سدوزئی، سیڈوینچرز کی سی ای اوشائستہ عائشہ ودیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس