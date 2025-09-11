صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹوریٹ غیر فعال ہونے سے واسا مسائل کا شکار

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)واسا کی جائیدادوں اور اثاثوں کا ریکارڈ غائب،ایسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ غیر فعال ہونے سے ادارہ بڑے مسائل کا شکار۔واسا میں اثاثوں کے تحفظ اور اراضی واگزار کرانے کے لیے بنایا گیا ایسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ غیر فعال ہوگیا ہے۔

ادارے نے ڈائریکٹوریٹ کو فعال بنانے کی پلاننگ کی تھی، جہاں ایک ڈائریکٹر، دو ڈپٹی ڈائریکٹر اور چار اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات ہونا تھے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ افسر اور کلرکس بھی ایسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں ذمہ داری لینے سے انکاری ہیں۔ڈائریکٹوریٹ کی نئی ذمہ داریوں کا تعین بھی تاحال نہیں کیا جا سکا۔ادارہ اس وقت اپنی گاڑیوں، جائیدادوں اور دیگر اثاثہ جات کا مکمل ریکارڈ رکھنے میں ناکام ہے ۔واسا کی موجودہ تمام اراضی کو پلاٹ بینک میں شامل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن وہ بھی عملدرآمد سے محروم ہے ۔مزید یہ کہ واسا کی کئی زمینوں کے انتقال بھی تاحال رکے ہوئے ہیں۔ڈائریکٹوریٹ کی غیر فعالیت نے ادارے کو اثاثہ جاتی سطح پر مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔

