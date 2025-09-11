صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل افراد کے لیے نیا ورژن ایپ متعارف

  • لاہور
سپیشل افراد کے لیے نیا ورژن ایپ متعارف

لاہور(مدثر حسین سے)سپیشل افراد کے لیے نئی پبلک سیفٹی ایپ کا نیا ورژن ایپ متعارف کرا دی گیا ہے۔ ایپ میں اشاروں کی زبان جاننے سمیت دیگر جدید فیچر شامل ہیں۔

ایپ کے ذریعے لاپتہ ہونے والے سپیشل افراد اب اپنے پیاروں سے مل سکیں گے۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے سپیشل افراد کے لیے ایک منفرد ایپ متعارف کرا دی ہے۔ بغیر چارجز کے شہری اس پبلک سیف ایپ کے نئے ورژن پر کال کر سکیں گے ۔نابینا، گونگے ، بہرے ، مرگی کے مریضوں اور ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار افراد اس ایپ کے ذریعے اپنے پیاروں سے رابط کر سکیں گے ۔اس ایپ میں سپیشل فیچر شامل کئے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا،ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند،مریض خوار

چین کے صنعتی و اقتصادی وفد کا دورہ فیڈمک ، سر مایہ کاری میں دلچسپی

ڈی سی جھنگ کا سرگودھا روڈ ، کوٹ خیرا میں ریلیف کیمپس کا دورہ

ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ نہیں ہو گا:راجہ جہانگیر

ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی ، 13 کیسز کی منظوری

مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں :سہیل قادر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن