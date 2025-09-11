سپیشل افراد کے لیے نیا ورژن ایپ متعارف
لاہور(مدثر حسین سے)سپیشل افراد کے لیے نئی پبلک سیفٹی ایپ کا نیا ورژن ایپ متعارف کرا دی گیا ہے۔ ایپ میں اشاروں کی زبان جاننے سمیت دیگر جدید فیچر شامل ہیں۔
ایپ کے ذریعے لاپتہ ہونے والے سپیشل افراد اب اپنے پیاروں سے مل سکیں گے۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے سپیشل افراد کے لیے ایک منفرد ایپ متعارف کرا دی ہے۔ بغیر چارجز کے شہری اس پبلک سیف ایپ کے نئے ورژن پر کال کر سکیں گے ۔نابینا، گونگے ، بہرے ، مرگی کے مریضوں اور ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار افراد اس ایپ کے ذریعے اپنے پیاروں سے رابط کر سکیں گے ۔اس ایپ میں سپیشل فیچر شامل کئے گئے ہیں۔