ایل پی جی گیس ریفلنگ پر کریک ڈاؤن تیز کرنیکا حکم
قصور(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر عمران علی کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈی پی او عیسیٰ خاں، پاک آرمی، رینجرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنرزودیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے بتایا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 8ہزار 620 چالان کیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر نے قوانین کی دوبارہ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ غیرقانونی پٹرول پمپس بارے سول ڈیفنس آفیسر نے بتایا ایرانی پٹرول فروخت کرنے والی 5 مشینیں قبضے میں لے کر تلف کرکے مالکان کیخلاف کارروائی کی جارہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے غیرقانونی ایل پی جی گیس کی ریفلنگ پرکیخلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ ایس ای نے بتایا کہ سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کیاجاچکا ہے ،سیلاب کی وجہ سے بندبجلی کو جلد بحال کردیاجائے گا۔ سیلاب کی زد میں آنے والے 13دیہات میں 4ہزار 679 میٹرز متاثر ہوئے جنکی تنصیب جلدیقینی بنائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہاسیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس ہوا ،162موضع جات میں سیلاب سے نقصانات کا جائزہ لیاگیا۔ تلوار پوسٹ، گنڈاسنگھ والا اور ڈی پی ایس سکول میں فلڈ ریلیف کیمپس کو مزید کچھ دن فعال رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں سے سیلاب زدہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی دوبارہ بحالی سے متعلق رپورٹس جلد جمع کرانے ،سائلج کی خود ساختہ فروخت روکنے کیلئے سخت قانونی کارروائی جبکہ پیرا فورس کو غیررجسٹرڈ سائلج بنانیوالی کمپنیوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔