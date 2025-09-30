صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ بار الیکشن، آج امیدواروں کی عارضی فہرست

  • لاہور
سپریم کورٹ بار الیکشن، آج امیدواروں کی عارضی فہرست

لاہور(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 16 اکتوبر کو ہونگے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق آج امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور اعتراضات پر سماعت ہوگی اورامیدواروں کی عارضی فہرست جاری کی جائیگی۔

انتخابات میں ملک بھر سے وکلا حصہ لیں گے۔ اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ یکم اکتوبر مقررکی گئی ہے 3 اکتوبر تک اپیلوں پر فیصلے سنائے جائینگے ۔ امیدواروں کو4 اکتوبر دوپہر2 بجے تک اپنی نامزدگی واپس لینے کی اجازت ہوگی اوراسی روز سہ پہر3 بج کر30 منٹ پر حتمی فہرست جاری ہوگی۔انتخابات میں ملک بھر سے 4379 وکلاووٹ کاسٹ کرنے کے اہل قرار دیئے گئے ہیں جن میں لاہور سے 1460، ملتان سے 315، بہاولپور سے 145، راولپنڈی سے 805، خیبرپختونخوا سے 593، سندھ سے741اور بلوچستان سے 322 وکلا شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس