صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنا گھر سکیم ، 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل

  • لاہور
اپنا گھر سکیم ، 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل

پھاٹا کی غیر آباد اراضی پر رہائشی سہولیات بارے تجاویز تیار کی جائیں:وزیر ہاؤسنگ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے) مستحق خاندانوں میں مفت پلاٹوں کی تقسیم، اپنی زمین،اپنا گھر سکیم پر کام تیزی سے جاری ہے ،وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ پنجاب بلال یاسین کو ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ سکندر ذیشان نے متعلقہ امور بارے تفصیلی بریفنگ دی،وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ سکروٹنی کمیٹیاں 15 ہزار 816 درخواست گزاروں کی سکروٹنی کر رہی ہیں،اب تک 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جاچکا ہے ،پھاٹا کے زیر انتظام سکیموں کی بحالی اور مجوزہ اقدامات بارے بھی آگاہ کیا،وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے بحالی اقدامات میں تیزی اور مزید سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سکروٹنی کا عمل 31 اکتوبر تک مکمل کیا جائے ، علاوہ ازیں پھاٹا کی غیر آباد اراضی پر رہائشی سہولیات فراہم کرنے بارے تجاویز بھی تیار کی جائیں، بلال یاسین نے واضح کیا کہ سیلاب سے محفوظ مقامات پر افورڈایبل ہاؤسنگ پراجیکٹس وقت کی ضرورت ہیں، مستقبل کے 25 سالوں کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے سکیموں کی ٹاؤن پلاننگ جیسے اقدامات کیے جائیں، آئندہ گورننگ باڈی اجلاس کے ایجنڈے میں غیر آباد سکیموں کے پی سی ون پیش کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنمنٹ کالج بوائز اینڈ گرلز کی دیوار 30سال بعدبھی نہ بن سکی

انٹر کالجئیٹ لان ٹینس مقابلے ،پنجاب کالجز کی پہلی پوزیشن

پنجاب کالجز کے تحت انٹرمیں داخلہ پرطلبہ کیلئے ویلکم تقریبات

منشیات عام ملنے پرنشئیوں کے راہوالی میں ڈیرے

ادارہ شکایات ازالہ کیلئے کردار ادا کر رہا ، وفاقی محتسب

انسدادِسموگ:سپیشل سکواڈ ،یوسی سطح پر ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ