صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمر قید کے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل منظور بری کرنے کا حکم

  • لاہور
عمر قید کے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل منظور بری کرنے کا حکم

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے قتل کیس میں عمر قید کے مجرم سلمان کی سزا کیخلاف اپیل ناکافی شواہد اور ۔۔۔

گواہوں کے بیان میں تضاد کی بنیاد پر اپیل منظور کرلی،تفصیلات کے مطابق لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس عبہر گل خان نے قیدی سلیمان کی اپیل پر سماعت کی،درخواست گزار کے وکیل عثمان بابو نے دلائل دیئے کہ درخواست گزار سلیمان پر بہنوئی ولید کو قتل کرنے کا الزام تھا،قتل کیس کے ملزم سلیمان کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے ،عدالت نے دلائل سننے کے بعد ناکافی شواہد اور گواہوں کے بیان میں تضاد کی بنیاد ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مجرم کو بری کرنے کا حکم دیدیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سنگ بنیاد ، زرعی استعمال کیلئے 33 ملین گیلن پانی صاف کیا جائیگا

گندم کے سرکاری ذخائر کم، منافع خور سرگرم : آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ

ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات

وزیر توانائی فیصل کھوکھرکا پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا سائنس نمائش کامعائنہ، طلبہ کو انعامات تقسیم

پیف کے زیر اہتمام بزمِ ادب اور کھیلوں کے مقابلے

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر