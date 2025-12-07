صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ایل کا گوالمنڈی کالج ختم کرنے کیخلاف احتجاج کااعلان

  • لاہور
پی پی ایل کا گوالمنڈی کالج ختم کرنے کیخلاف احتجاج کااعلان

کالج کی جگہ کورین کلچرل سینٹر بنانے کی تجویز ،تعلیمی حلقوں کاتشویش کااظہار

 لاہور(خبر نگار)لاہور میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج گوالمنڈی کو ختم کرنے کے مجوزہ منصوبے نے اساتذہ اور والدین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ۔ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے تاریخی علاقے گوالمنڈی میں قائم گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کو بند کرنے کا منصوبہ سامنے آیا تو اساتذہ اور والدین نے سخت ردِعمل ظاہر کیا ہے ۔ کالج کی جگہ کورین کلچرل سینٹر بنانے کی تجویز زیرِ غور ہے ، جس پر تعلیمی حلقوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کے لاہور ڈویژن کی صدر حسن رشید کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت کالج ختم نہیں ہونے دیں گے ۔ یہ فیصلہ طلبہ و طالبات کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے ، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے ۔اساتذہ کا کہنا ہے کہ گوالمنڈی جیسے گنجان آباد علاقے میں یہ واحد گریجوایشن لیول کا سرکاری کالج ہے ، جس سے ہر سال سینکڑوں طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کالج بند کرنا عوام کے تعلیمی حقوق پر حملہ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنر نے خواجہ فاروق کو خدمات پر ایوارڈ دیا

شیلٹر ہوم میں خواتین کے حقوق،تشدد سے بچاؤپرتقریب

آرپی اوکی پولیس لائنز میں یاد گار شہدا پر حاضری

مثبت سرگرمیوں کافروغ ترجیحات میں شامل :ڈی سی

مقدمہ کی پیروی کرنے پردھمکیاں،مقدمہ درج

معمولی تلخ کلامی پر نوجوان پر تشدد ،6افراد کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل