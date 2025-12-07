صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایم ایز کیلئے کریڈٹ رسائی بحران حل کرنے کی ہدایت

  • لاہور
ایس ایم ایز کیلئے کریڈٹ رسائی بحران حل کرنے کی ہدایت

لاہور(خبر نگار)سمیڈا اور سٹیٹ بینک کو ایس ایم ایز کے لیے کریڈٹ رسائی کے بحران کے فوری حل کی ہدایت ،ایس ایم ایز کو ڈالر کمانے والی انٹرپرائزز میں بدلا جائے۔

 وزیراعظم کے معاونِ خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر نے سیالکوٹ کے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزکلسٹر کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی۔ اجلاس میں وزارتِ صنعت و پیداوار کے ایڈیشنل سیکرٹری اسد اسلام ، سمیڈا کی ایکٹنگ سی ای او نادیہ جے سیٹھ اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندگان نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے، آئی جی

راولپنڈی:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، 8301گاڑیاں بند

صوبائی وزیر تعلیم ارشد ایوب کا ایبٹ آباد پبلک سکول کا دورہ

گارڈینیا حب میں موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش کا افتتاح

پیرا فورس کمیٹی میں تاجروں کی نمائندگی یقینی بنائینگے، سلمیٰ بٹ

سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی کی حکام کو شفافیت یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل