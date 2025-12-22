صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتوکی لنڈا مارکیٹ میدان جنگ بن گئی، دکانداروں پر تشدد، لوٹ مار

  • لاہور
پتوکی لنڈا مارکیٹ میدان جنگ بن گئی، دکانداروں پر تشدد، لوٹ مار

پتوکی(تحصیل رپورٹر)پتوکی کی لنڈا مارکیٹ جیکٹ تبدیل کرنے کے معمولی تنازع پر میدان جنگ میں تبدیل ہوگئی، دکانداروں پر وحشیانہ تشدد، دکانوں میں توڑ پھوڑ اور سامان کی لوٹ مار کی گئی۔

خریدار نوجوان نے جیکٹ تبدیل نہ ہونے پر اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، جس کے بعد دس سے پندرہ افراد نے دکان پر حملہ کر دیا اور دکانداروں کو تشدد کا نشانہ بنایا،توڑ پھوڑ کی اور قیمتی سامان اٹھا کر فرار ہو گئے ۔عینی شاہدین کے مطابق واقعے کے دوران 15 پر متعدد بار کال کی گئی، تاہم پولیس بروقت موقع پر نہ پہنچی، جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے۔واقعے کے بعد تاجروں میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ متاثرہ دکانداروں نے تھانے میں درخواست دے دی جبکہ تاجروں نے پریس کانفرنس میں وزیرِ اعلیٰ اور آئی جی سے فوری گرفتاریوں اور پولیس غفلت پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تاجروں نے خبردار کیا کہ اگر ملزموں کے خلاف فوری ایکشن نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر