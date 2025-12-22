صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کے 55 یونین کونسلز میں انٹرا پارٹی انتخابات مکمل

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ کے 55 یونین کونسلز میں انٹرا پارٹی انتخابات مکمل

لاہور (سیاسی نمائندہ) مرکزی مسلم لیگ لاہور کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کے مختلف مراحل کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے شہر کی 55 یونین کونسلز میں انتخابی عمل مکمل کرلیا گیا ہے۔

پانچویں مرحلے کے دوران بیگم کوٹ، یتیم خانہ چوک، علامہ اقبال ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، داروغہ والا اور شاد باغ سمیت لاہور کی مزید 10 یونین کونسلز میں انٹرا پارٹی انتخابات پُرامن، منظم اور شفاف انداز میں منعقد کیے گئے۔ مجموعی طور پر 30 امیدوار میدان میں اترے ، جن میں سے مختلف یونین کونسلز سے 10 صدور منتخب ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر