اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا 78 واں یوم تاسیس کل منایا جائے گا
لاہور(آئی این پی)اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا 78واں یوم تاسیس23دسمبر کو منایا جائے گا، یوم تاسیس کے سلسلے میں ملک بھر میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔
جمعیت کی بنیاد عظیم مفکر مولا نا سیّد ابوالاعلیٰ مودودی ؒنے 23دسمبر1947 کو رکھی تھی۔ جمعیت کے سابق رہنماؤں میں مخدوم جاوید ہاشمی، موجودہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن ،سابق امیرجماعت اسلامی سیّد منور حسن مرحوم، جنرل(ر)حمید گل مرحوم،لیاقت بلوچ، سابق سفیر حسین حقانی،معروف شاعر خالد مسعود خان، کشمیر ی رہنما سیّد علی گیلانی مرحوم اور دیگر شامل ہیں۔