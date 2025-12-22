صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا 78 واں یوم تاسیس کل منایا جائے گا

  • لاہور
اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا 78 واں یوم تاسیس کل منایا جائے گا

لاہور(آئی این پی)اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا 78واں یوم تاسیس23دسمبر کو منایا جائے گا، یوم تاسیس کے سلسلے میں ملک بھر میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔

جمعیت کی بنیاد عظیم مفکر مولا نا سیّد ابوالاعلیٰ مودودی ؒنے 23دسمبر1947 کو رکھی تھی۔ جمعیت کے سابق رہنماؤں میں مخدوم جاوید ہاشمی، موجودہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن ،سابق امیرجماعت اسلامی سیّد منور حسن مرحوم، جنرل(ر)حمید گل مرحوم،لیاقت بلوچ، سابق سفیر حسین حقانی،معروف شاعر خالد مسعود خان، کشمیر ی رہنما سیّد علی گیلانی مرحوم اور دیگر شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر