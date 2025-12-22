موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہو گی
لاہور(این این آئی)لاہور ہائیکورٹ میں موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت آج پیر کے روز ہوگی۔ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر سماعت کریں گے۔
درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ قانون سازی کرکے بھاری جرمانہ عائد کئے جا رہے ہیں ،شہریوں کو پہلے ہی مالی مشکلات کا سامناہے ،شہریوں کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی دینے کی بجائے جرمانہ اور ایف آئی آر کرنا درست نہیں ،استدعا ہے کہ عدالت بھاری جرمانوں کیلئے کی گئی ترامیم کالعدم قرار دے۔