گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے وفدکا ایل ڈی اے آفس کا دورہ
شرکا کو شہر میں مکمل کئے گئے ترقیاتی منصوبوں بارے بھی مکمل بریفنگ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے وفدکی ایل ڈی اے ہیڈآفس جوہرٹاؤن آمد، ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ اویس مشتاق نے وفد کو ایل ڈی اے کی ورکنگ اور جاری منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے وفد کو ایل ڈی اے کے مختلف شعبہ جات کی ورکنگ اور آئی ٹی ریفارمز بارے بریفنگ دی گئی۔وفد کے شرکا کو ماسٹر پلاننگ،اربن پلاننگ ،ٹاؤن پلاننگ سمیت دیگر سیکشنز بارے بریفنگ دی گئی۔ لاہور کو \"لیوایبل\" شہر بنانے کیلئے سسٹین ایبل ماڈل کے تحت اقدامات کر رہے ہیں۔ سسٹین ایبل ماڈل ڈویلپمنٹ کے تحت داتادربار ، نیلاگنبد، گلبرگ اور ریلوے سٹیشن کے اطراف خصوصی اقدامات کر رہے ہیں، وفد کے شرکا کو ایل ڈی اے کی جانب سے صوبائی دارالحکومت میں مکمل کیے گئے ترقیاتی منصوبوں بارے بھی بریفنگ دی گئی۔ وفدکو ریونیو جنریشن بارے اقدامات کے متعلق آگاہ کیاگیا۔ وفد نے کہا کہ ڈویلپمنٹ اتھارٹیز میں ایل ڈی اے ایک رول ماڈل ادارہ ہے ۔ ایل ڈی اے کے ریفارمز اور رولز اینڈ ریگولیشن کو اپنائیں گے ۔ ایل ڈی اے آنے کا مقصد افسران کی استعداد کار میں اضافہ اور ڈیجیٹل ریفارمز بارے سیکھنا ہے ۔