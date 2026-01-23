صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

  • لاہور
کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

فیصلے نہ ہونے کی صورت میں تعلیمی نظام کو مزید مشکلات کا سامنا :ماہرین

لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن کی سست روی کے باعث کم تعلیم یافتہ اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ کا عمل تاحال شروع نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق صوبے بھر میں تئیس ہزار سے زائد کم تعلیم یافتہ اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ کا عمل التوا کا شکار ہے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے گزشتہ سال گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران پچاس سال سے زائد عمر کے اساتذہ کا مکمل ڈیٹا تو اکٹھا کر لیا تھا، تاہم اب تک انہیں پری میچور ریٹائرمنٹ کی آپشن فراہم نہیں کی جا سکی۔اعداد و شمار کے مطابق پری میچور ریٹائرمنٹ کے منتظر اساتذہ میں چودہ ہزار میٹرک اور نو ہزار انٹر پاس اساتذہ شامل ہیں، جو پیشہ ورانہ تربیت اور پروفیشنل ڈگری نہ ہونے کے باعث جدید نصاب پڑھانے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق سیکرٹری خالد نذیر وٹو کی تبدیلی کے بعد یہ معاملہ مزید التوا کا شکار ہو گیا، جس کے باعث ضعیف اساتذہ اب بھی حتمی فیصلے کے منتظر ہیں۔تعلیمی ماہرین کے مطابق مکمل نصاب انگریزی میں ہونے کے باعث بزرگ اساتذہ کو تدریسی مسائل درپیش ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

مشعال ملک نے یاسین کی رہائی کیلئے امریکہ‘چین سے مدد مانگ لی

جہلم میں جاری ترقیاتی سکیمیں بروقت مکمل کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ، انوویشن اینڈ ویلنَس فیسٹیول کا آغاز

اسلام آباد :گیس سلنڈرزکی دکان میں دھماکا ، 5افراد جھلس کر زخمی

جی چودہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی مکانات مسمار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ