صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر کی آزادی کے بغیر تقسیمِ ہند نا مکمل ہے :مذاکرہ

  • لاہور
کشمیر کی آزادی کے بغیر تقسیمِ ہند نا مکمل ہے :مذاکرہ

لاہور (سپیشل رپورٹر)مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے بغیر تقسیمِ ہند کا ایجنڈا نا مکمل ہے ،مسئلہ کشمیر پر پوری پاکستانی قوم متحد ہے۔

ان خیالات کا اظہار مقررین نے پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ(پی آئی ڈی) لاہور کے زیرِ اہتمام یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پرکشمیر تنازع، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان علاقائی استحکام کے چیلنجزکے موضوع پر منعقدہ راونڈ ٹیبل ڈسکشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں نامور صحافیوں، تجزیہ کاروں، ماہرین اور دانشوروں نے شرکت کی،جن میں مجیب الرحمن شامی،سلمان غنی اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عوامی خدمت کی فراہمی،زیرو ٹالرنس نافذ

امتحانی نظام میں اصلاحات نافذ،انٹر طلبہ کی بائیو میٹرک حاضری لازمی قرار

نجی کلینک میں کام کرنیوالی نرس اغواء

ناجائز اسلحہ رکھنے پر چار افراد گرفتار

اشتہاری فرارکرانے پر مقدمہ درج

آوارہ کتوں کاگلی میں کھیلتی ہوئی تین سالہ بچی پر حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن