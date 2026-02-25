صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل و رہائشی پلاٹوں کی کمپیوٹرائزڈقرعہ اندازی کاانعقاد

  • لاہور
کمرشل و رہائشی پلاٹوں کی کمپیوٹرائزڈقرعہ اندازی کاانعقاد

172 پلاٹس آسان اقساط پر موجود ،قرعہ اندازی پی آئی ٹی بی کے تعاون سے ہوئی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے کے زیراہتمام کمرشل و رہائشی پلاٹوں کی کمپیوٹرائزڈقرعہ اندازی کاانعقاد، پی آئی ٹی بی کے تعاون سے ایل ڈی اے سپورٹس کمپلیکس جوہرٹاؤن میں کیاگیا۔قرعہ اندازی میں جوہر ٹاؤن،ایل ڈی اے سٹی، سبزہ زار،چائنہ سکیم گجرپورہ اور موہلنوال میں واقع 172 کمرشل ورہائشی پلاٹس آسان اقساط پر رکھے گئے اورقرعہ اندازی میں1762کامیاب درخواست گزاروں نے شرکت کی۔قرعہ اندازی میں جوہرٹاؤن کے 37پلاٹوں کے لیے 165درخواستیں،ایل ڈی اے سٹی کے 30پلاٹوں کے لیے 662درخواستیں، سبزہ زار میں25پلاٹوں کے لیے 135،گجرپورہ کے 30پلاٹوں کے لیے 143اورموہلنوال کے 50پلاٹوں کے لیے 657درخواستیں موصول ہوئیں۔جوہر ٹاؤن آر بلاک میں واقع پانچ مرلہ کے 37رہائشی پلاٹس،چائنہ سکیم گجرپورہ بی تھری اور سی تھری بلاک میں 6اور 7مرلہ کے 15,15 کمرشل پلاٹس،سبزہ زار ایف بلاک میں 3.44مرلہ کے 25 کمرشل پلاٹس اورموہلنوال ڈی بلاک میں 3مرلہ کے 50رہائشی پلاٹ قرعہ اندازی میں شامل تھے ۔قرعہ اندازی میں ایل ڈی اے سٹی اے ون بلاک میں ایک کنال کے 13پلاٹس، بی ون بلاک میں ایک کنال 17رہائشی پلاٹ بھی شامل تھے ۔پی آئی ٹی بی نے سوڈو کوڈ کے ذریعے مکمل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے قرعہ اندازی کی۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

بجٹ طلبہ کے فائدے کیلئے استعمال کریں،سیکریٹری کالجز

قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کامران ٹیسوری

رمضان کیلئے ٹریفک پلان، افطار سے قبل واٹر ٹینکرز پر پابندی

جامعہ کراچی،5طلبہ کا داخلہ جعلی مارکس شیٹ جمع کرانے پر منسوخ

دہشتگردوں کے دن گنے جاچکے ،خاتمہ قریب ،شاداب رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق