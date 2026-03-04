صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درخواست گزار کو چالان کی کاپیاں لف کرنے کی ہدایت

  • لاہور
درخواست گزار کو چالان کی کاپیاں لف کرنے کی ہدایت

لاہور(آئی این پی)لاہور ہائیکورٹ نے ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف کیس میں درخواست گزار کو چالان کی کاپیاں پٹیشن کے ہمراہ لف کرنے کی ہدایت کردی۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے سماعت کی ۔۔۔

 درخواست گزار محمد داؤد نے دلائل دئیے اور مؤقف اپنایا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔، یکطرفہ بھاری جرمانے آئین کی خلاف ورزی اور شفاف ٹرائل سے متصادم ہے ، بھاری جرمانوں سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ،سائن بورڈ، لائن مارکنگ اور آگہی مہم کے بغیر جرمانے غیر قانونی اقدام ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 25 سال سے سکول بند عمارت کھنڈر

واسا کی چشم پوشی ‘کھلے مین ہولز سے حادثات میں اضافہ

سول ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سِوک سنٹر مکمل طور پر سیل

ایکسپو کی تیاریوں کیلئے اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا دورہ ظہور الٰہی سٹیڈیم

وزیراعلیٰ کے ویژن کے تحت وزیرآباد کی بیوٹی فکیشن کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی