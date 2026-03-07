صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ای سی :تعلیمی منصوبوں کی نگرانی کیلئے نئی کمیٹی قائم

  • لاہور
ایچ ای سی :تعلیمی منصوبوں کی نگرانی کیلئے نئی کمیٹی قائم

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے تعلیمی منصوبوں کی نگرانی کے لیے نئی کمیٹی قائم کردی گئی۔

وفاق اور صوبوں کے ماہرین و جامعاتی حکام پر مشتمل کمیٹی ممبران تعلیمی پروگراموں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے ۔ تفصیلات کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ملک میں مختلف تعلیمی منصوبوں اور پالیسیوں کے نفاذ کی نگرانی اور جائزہ لینے کے لیے ایک جامع نگرانی کا نظام قائم کر دیا ہے ۔ قائم کی گئی پانچ رکنی وفاقی کمیٹی میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد ڈاکٹر شاہد سرویا، لیفٹننٹ جنرل (ر) معظم اعجاز ، لیفٹنٹ جنرل (ر) زاہد اقبال ،ڈاکٹر انیلہ عثمان اور ڈاکٹر منصور احمد شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو