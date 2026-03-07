صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند افراد کو پروٹیکٹر آفس میں شدید مشکلات

  • لاہور
بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند افراد کو پروٹیکٹر آفس میں شدید مشکلات

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند افراد کو پروٹیکٹر آفس میں شدید مشکلات کا سامنا،فنگر پرنٹس کی تصدیق کیلئے آنے والے نوجوان روزے کی حالت میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور رہے ، پروٹیکٹر آفس میں بائیو میٹرک تصدیق کا عمل سست روی کا شکار ہونے سے سائلین پریشان ہو کر رہ گئے۔

 متعدد افراد کی بیرون ملک فلائٹ، مگر پروٹیکٹر تصدیق نہ ہونے سے مشکلات بڑھ گئیں، روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے نوجوان دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں ،پروٹیکٹر آفس کے باہر امیدواروں کی لمبی قطاریں، سسٹم کی سست روی سے مسائل بڑھ گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو