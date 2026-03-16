کھڈیاں :امدادی رقوم پر کٹوتی، مستحقین سراپا احتجاج

  • لاہور
ڈیوائس ہولڈرز،ایجنٹ مافیا کیخلاف شفاف انکوائری کر کے کارروائی کامطالبہ

کھڈیاں خاص (نمائندہ دنیا)کھڈیاں خاص میں امدادی رقوم پر کٹوتی کیخلاف مستحقین سراپا احتجاج بن گئے ۔ قصبہ کھڈیاں خاص اور گردونواح کے دیہات میں حکومت کی جانب سے راشن کارڈ اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی مالی ا مداد کی تقسیم کے دوران ڈیوائس ہولڈرز اور ایجنٹ مافیا نے مستحقین کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔

مستحق خواتین، بزرگ شہریوں اور غریب خاندانوں سے دو ہزار سے تین ہزار روپے تک ناجائز کٹوتی کی جا رہی ہے، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شفاف انکوائری کر کے ملوث عناصر کیخلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔ پنجاب حکومت ،ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے غریب عوام کے حق پر ڈاکا ڈالنے والوں کے لائسنس منسوخ کریں۔

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

جرمانوں کی ا ڈیجیٹل وصولی، مینوئل چالان ختم کرنیکا فیصلہ

چنیوٹ : اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر سیمینار

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا رمضان بازار کا دورہ، نرخوں کی نگرانی پر زور

عید الفطر کے انتظامات مکمل، امن کمیٹی کا کردار قابل تحسین :ڈاکٹر نوید عاطف

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر نے بیوٹیفکیشن اور صفائی کا جائزہ لیا

پیرمحل: الخدمت فائونڈیشن کا آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی