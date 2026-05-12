صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمود قصوری روڈ گلبرگ جدید شہری سہولیات سے آراستہ

  • لاہور
محمود قصوری روڈ گلبرگ جدید شہری سہولیات سے آراستہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )گلبرگ کی اہم شاہراہ محمود قصوری روڈ کو سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل کے تحت۔۔

 جدید شہری سہولیات سے آراستہ کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے نے تجاوزات ختم کرکے سڑک کی چوڑائی بڑھاکر جدید سٹروم واٹر ڈرینج سسٹم متعارف کروادیا تاکہ بارشی پانی جمع ہونے کا مسئلہ ختم کے جبکہ لیسکو کے علاوہ تمام یوٹیلیٹیز کو انڈر گراؤنڈ منتقل کیا گیا ہے ۔ روڈ پر نئی سفالٹنگ، آرائشی ٹائلز، گرین بیلٹس اور جدید طرز کی سٹریٹ لائٹس نصب کی گئی ہیں۔شہریوں کی سہولت کیلئے واک ویز، سٹنگ ایریاز، پارکنگ ، بس سٹینڈز اور واک وے لائٹس بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ