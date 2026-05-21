صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ای سی میں کروڑوں کی مالی بے ضابطگیوں کاانکشاف

  • لاہور
پی ایچ ای سی میں کروڑوں کی مالی بے ضابطگیوں کاانکشاف

تمام امور قواعد و ضوابط کے مطابق انجام دیئے گئے :چیئرمین ڈاکٹر اقراراحمد

لاہور(عاطف پرویز سے )پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف سامنے آ گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں غیر قانونی اخراجات، پیپرا رولز کی خلاف ورزیاں اور مالی نظم و ضبط میں خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے نجی ہوٹلوں میں تقریبات کے انعقاد پر تقریباً ایک کروڑ روپے خرچ کیے گئے ، حالانکہ فنانس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے سرکاری تقریبات نجی ہوٹلوں میں منعقد کرنے پر پابندی عائد تھی۔مختلف ایونٹس کیلئے پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوٹیشن کی بنیاد پر خریداری کی گئی جبکہ ایک غیر رجسٹرڈ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو بھی ٹھیکے دیے گئے ۔چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر اقرار احمدکا کہنا ہے کہ ہم اپنے تمام ایکشنز کا دفاع کریں گے اور متعلقہ فورمز پر مکمل جواب دیں گے ،تمام امور قواعد و ضوابط کے مطابق انجام دیے گئے ، کسی قسم کی بے ضابطگی نہیں کی گئی۔پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آڈٹ اعتراضات پر مؤقف اختیار کیا ہے کہ بیشتر اخراجات کمیشن کی منظوری اور تعلیمی سرگرمیوں کی ضرورت کے تحت کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عید الاضحیٰ ،جڑواں شہروں میں انتظامات مکمل ،81ٹریفک اہلکار تعینات

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی زیر صدارت اجلاس انسداد پولیو مہم کو موثر بنانے کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

محفوظ، منظم اور بلا تعطل سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ،سی ٹی او

ڈاکٹر ذاکر حسین نے کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس کے ڈائریکٹر کا چارج سنبھال لیا

پنجاب کالج بھارہ کہو میں ڈاکٹر خلیل طوقار کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن