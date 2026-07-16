E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
محمد اظہارالحق
تلخ نوائی
خالد مسعود خان
کٹہرا
خورشید ندیم
تکبیر مسلسل
عمران یعقوب خان
ویو پوائنٹ
سعود عثمانی
دل سے دل تک
مفتی منیب الرحمٰن
زاویہ نظر
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
آئینی عدالت:حارث سٹیل مل ریفرنس ختم کرنے کیخلاف نیب کو نوٹس
ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سب سے پہلا حق اخبار کا ہے : وزیر اطلاعات
حجاج کی بکھری رہائشیں، غیر معیاری خوراک ، کمیٹی کا اظہار تشویش
کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کاطبی تعلیم میں کلیدی کردار:گورنرپنجاب
مراعات میں اضافہ، بلیو پاسپورٹ بل منظوری شرمناک : احسن اقبال
مولانا فضل الرحمن متنازعہ بیان پر شہدا کے خاندانوں سے معافی مانگیں:رانا تنویر
تازہ ترین
ثالثی سے پیچھے نہیں ہٹے، مفاہمتی یادداشت اب بھی قابلِ عمل ہے: دفتر خارجہ
ایران میں حکومت کی تبدیلی کیلئے زمینی فوج نہیں اتاریں گے: جے ڈی وینس
آبنائے ہرمز سرخ لکیر، خطے میں امریکی تنصیبات تباہ کر دیں گے: ایرانی افواج
پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کی کوششیں، چین، روس، ترکیہ اور سعودیہ کی دلچسپی
پشاور: تہکال پایان میں گھر میں آتشزدگی، میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق
آج کے کالمز
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Add Roznama Dunya to Home
×