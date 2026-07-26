گوشت مزید 22روپے کلو سستا
لاہور( این این آئی) برائلر گوشت کی قیمت مزید22روپے کمی سے 475روپے کلو، زندہ برائلر مرغی کی قیمت15روپے کمی سے 328روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت3روپے اضافے سے 263روپے فی درجن کی سطح پر رہی ۔
برائلر گوشت کی قیمت مزید22روپے کمی سے 475روپے کلو، زندہ برائلر مرغی کی قیمت15روپے کمی سے 328روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت3روپے اضافے سے 263روپے فی درجن کی سطح پر رہی ۔
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