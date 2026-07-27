صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتوکی بازار میں طبیعت خراب ہونے پر شہری چل بسا

  • لاہور
پتوکی بازار میں طبیعت خراب ہونے پر شہری چل بسا

حبیب آبا د کے رہائشی 35سالہ احسان کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا اور دم توڑ گیا

قصور(نمائندہ دنیا) پتوکی بازار میں اچانک طبیعت خراب ہونے سے 35 سالہ شخص چل بسا۔ تھانہ صدر پتوکی کے علاقہ کرم آباد /حبیب آباد کا رہائشی 35سالہ احسان حیدر ولد مجاہد حسین شاہ کرم آباد حبیب آباد بازار میں موجود تھا کہ اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، جس کے بعد وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی جبکہ متوفی کی لاش کو ضروری کارروائی کیلئے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال پتوکی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نئے ریونیو جنریٹنگ منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کانکاسی آب اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ

ڈی ایچ کیو ہسپتال کو با ضا بطہ طور پر ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دے دیا ، بریفنگ

ڈی پی او سرگودھا کی کھلی کچہری ،مسائل اور شکایات تفصیل سے سنیں

ڈپٹی کمشنرکا سول لائن میں زیر تکمیل اربن بیو ٹیفکیشن پروجیکٹ کا دورہ

مون سون‘ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر